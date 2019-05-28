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Ekrem İmamoğlu'ndan PKK ve FETÖ'ye skandal çağrı: Gelin Türkiye'yi beraber yönetelim!

28.05.2019 00:29

CHP'li Ekrem İmamoğlu, canlı yayında soruları cevaplarken skandal ifadelerde bulundu."PKK'ya, FETÖ'ye, yabancı basının seçimlerle ilgili bir mesajınız var mı?" sorusuna şoke eden bir cevap verdi. İmamoğlu, "Gelin Türkiye'yi beraber yönetelim" diyerek adeta açık çağrıda bulundu.


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