Ekrem İmamoğlu yandaşları provokasyon peşinde! Yenikapı'da A Haber yayınına müdahale 06.09.2019 18:26

A Haber Muhabiri Ramazan Almaçayır ve Kameraman Ömer Er 2 günden bu yana Yenikapı Miting Alanında yaşananları aktarmak için yayında. Ancak Ekrem İmamoğlu yandaşları provokasyon peşinde. Yayın sırasında A Haber ekipleri işte böyle engellenmek istendi...