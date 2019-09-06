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Ekrem İmamoğlu yandaşları provokasyon peşinde! Yenikapı'da A Haber yayınına müdahale

06.09.2019 18:26

A Haber Muhabiri Ramazan Almaçayır ve Kameraman Ömer Er 2 günden bu yana Yenikapı Miting Alanında yaşananları aktarmak için yayında. Ancak Ekrem İmamoğlu yandaşları provokasyon peşinde. Yayın sırasında A Haber ekipleri işte böyle engellenmek istendi...


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