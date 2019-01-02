CHP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, FETÖ'ye ait Samanyolu TV'de şike kumpasına verdiği desteğin görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Beton Ekrem'in canlı yayında FETÖ'cülere övgüler yağdırmasının yankıları hala sürerken bir başka skandalı daha patlak verdi! İmamoğlu'nun FETÖ kanallarına sadece telefonla bağlanmadığı, ayrıca canlı yayınlara katılarak yorumculuk yaptığı görüldü! İşte o görüntüler...
Ekrem İmamoğlu FETÖ kanallarının müdavimi çıktı!02 Ocak 2019, Çarşamba
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