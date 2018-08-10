Ekonomik 15 Temmuz'un medya ayağı FOX TV kriz tetikçiliği yapıyor 10 Ağustos 2018, Cuma

ABD’nin skandal yaptırım kararlarının ardından FOX Amerika ile eş zamanlı olarak FOX Türkiye’de saldırıya geçti. Daha önce çirkin iftiralarla halkın tepkisini çeken FOX şimdi de ekonomik 15 Temmuz’un medya ayağı rolünü üstleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın konuşma yaptığı sırada Trump’ın tweetlerine yer veren FOX, Türkiye’ye karşı başlatılan savaşın başrolünü oynuyor.