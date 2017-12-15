Yol Durumu

Ege'de göçmen kurtarma operasyonu

14 Aralık 2017, Perşembe
İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 61 göçmen yakalandı.
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