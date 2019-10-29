EDHO'nun 145. bölümünde damga vuran sahne! Şahin Ağa, Tipi'yi kurtarıyor 29.10.2019 22:11

Yayınlandığı günden bu yana izleyicilerin büyük beğenisini toplayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde heyecan dorukta olacak. Yeni bölümde Altan, Hızır'ın dostlarını teker teker alarak işkence yapmaya başlıyor. Yüreği olanlara dayanmayan Hızır'ın ne yapacağı ise merak ediliyor. Dizinin 145. bölümüne Şahin Ağa'nın Tipi'yi kurtardığı anlar damgasını vurdu.