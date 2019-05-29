Haberler Web TV Ecrin bebek son dakika... Ecrin'in babaannesi Hacer Hanım katili biliyor mu? Müge Anlı canlı yayınında flaş açıklamalar | Video

Ecrin bebek son dakika... Ecrin'in babaannesi Hacer Hanım katili biliyor mu? Müge Anlı canlı yayınında flaş açıklamalar | Video

29.05.2019 01:06

22 gün sonra minik Ecrin'in ölüm haberini alan üvey babaanne Hacer Hanım, Müge Anlı canlı yayınında flaş açıklamalar bulundu. Hacer Hanım katili biliyor mu? İşte canlı yayındaki o açıklamaları…


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları