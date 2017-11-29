Yol Durumu

E-5'te dehşet anları -2- Yolun ortasında silahla saldırdılar

28 Kasım 2017, Salı
E-5 Otoyolu Avcılar Mevkii'nde seyir halinde giden bir araca 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırganların eniştelerini ablalarından boşanmak istemesi üzerine vurduğu öne sürüldü.
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