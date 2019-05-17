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E-5'i birbirine kattı! Lüks otomobilli maganda kamerada

17.05.2019 12:00

İstanbul'da E-5 kara yolu Sefaköy mevkiinde makas atarak yolcu dolu servis minibüsünün önüne geçen lüks otomobilin sürücüsü, yolcuların tepki göstermesi üzerine bir de ani fren yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Onlarca insanın canını tehlikeye atarak kara yolunu birbirine katan maganda, araç kamerasına yansıdı.


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