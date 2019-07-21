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Düzce'de yaralanan kadını sel sularına kapılmaktan vatandaşlar kurtardı... Kurtarılma anı kamerada

21.07.2019 19:36

Düzce’de 3 ilçe 24 köyü sular altında bırakan 5 kişinin de kaybolmasına neden olan sel sularının arasındaki evinde mahsur kalan bir kadın, köylüler tarafından kurtarılarak suların içinden kepçe ile çıkartıldı. Kadının kurtarıldığı anları ise amatör kamera tarafından an ve an kaydedildi.


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