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Duygulandıran buluşma! Başkan Erdoğan ile Turgut Aslan yan yana oturdu

15.07.2019 17:31

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni'ne katıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında cuntacılar tarafından başından vurularak yaralanan Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan da açılışa geldi. Başkan Erdoğan, Aslan'ı böyle karşıladı...


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni'nde FETÖ darbe girişimi sırasında cuntacılar tarafından başından vurularak yaralanan TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ile bir araya geldi.

İşte duygulandıran kareler:





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