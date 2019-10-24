Dünyayı sarsan olay! İngiltere'de TIR konteynırında bulunan 39 ceset tek tek çıkarıldı detaylar kan dondurdu 24.10.2019 10:31

Dün ajanslara son dakika olarak düşen İngiltere'nin Essex şehrinde bir TIR'ın içerisinde bulunan 39 cesetle ilgili ortaya çıkan yeni detaylar şok etkisi yarattı. Uzmanlar konuyla ilgili araştırmalarını sürdürürken, cesetler TIR'dan tek tek çıkarıldı.

İngiltere'nin güneydoğusundaki Essex bölgesinde bir sanayi sitesine park edilmiş halde bulunan bir TIR'ın içinde 39 kişinin cesedine ulaşılmış ve tır sürücüsü gözaltına alınmıştı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan TIR sürücüsünün 25 yaşındaki Kuzey İrlandalı Mo Robinson olduğu bildirildi.TIR'ın bulunduğu Waterglade Sanayi Sitesi, polis tarafından güvenlik kordonuna alındı.Essex polisi, TIR'ın Belçika'nın Zeebrugge limanından kalkan ve dün sabah 00.30'da Thames Nehri kıyısındaki Purfleet limanına demirleyen bir gemiyle İngiltere'ye giriş yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Emniyet Müdürü Yardımcısı Pippa Mills önceliklerinin kurbanların kimliklerini tespit etmek olduğunu ancak bunun uzun sürebileceğini belirtti. Organize suç çeteleriyle mücadele için kurulmuş olan Ulusal Suç Ajansı da olayda rol oynamış olabilecek suç örgütlerine yönelik soruşturma başlattı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, TIR'ın Varna kentine kayıtlı olduğu ve bir İrlanda vatandaşına ait bir şirkete ait olduğu bilgisini paylaştı.

Sözcü, "Polis, cesetlerin Bulgar olma ihtimalinin pek olmadığını söyledi" diye konuştu.

Bulgaristan televizyonu BNR, ismini açıklamadığı kaynaklara dayanarak Haziran 2017'de Bulgaristan'da kayıtlara geçen TIR'ın ertesi gün ülkeden ayrıldığını ve tekrar dönmediğini bildirdi.

Karayolu Taşımacılığı Birliği Genel Başkanı Richard Burnett de TIR'ın konteynerinde soğutma sistemi bulunduğuna ve sıcaklığın -25 dereceye kadar düşebileceğine dikkat çekti.TIR'ın İngiltere'ye İrlanda'dan mı giriş yaptığı araştırılıyor.

Essex polisi, TIR'ın İngiltere'ye Galler'deki Holyhead limanından girdiğinin tespit edildiğini, bu limanı ise İrlanda'dan gelen gemilerin kullandığını açıkladı.

İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Leo Varadkar, TIR'ın İngiltere'ye İrlanda üzerinden gelip gelmediğinin araştırılacağını söyledi.

Varadkar, "Konuyla ilgili elimizde tam bilgi yok, ama TIR'ın İrlanda'dan geçtiğine dair bazı haberler var" diye konuştu.

İrlanda polisinin konuya açıklık getirmek üzere Essex polisi ile çalışma yaptığı belirtildi.

Nakliye Taşımacılığı Birliği'nin Kuzey İrlanda yöneticisi Seamus Leheny de Holyhead'in, Bulgaristan'dan geldiği tahmin edilen bir TIR için "alışılmışın dışında" bir giriş noktası olduğuna dikkat çekti.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, olayla ilgili ilk açıklamasında "Şok içindeyiz ve büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Çok trajik bir olay" dedi. Olayın yaşandığı Thurrock bölgesinin Muhafazakâr milletvekili Jackie Doyle-Price ise paylaştığı Twitter mesajında "İnsan kaçakçılığı korkunç ve son derece tehlikeli bir olgu. Umarım Essex emniyeti bu katilleri yakalar ve yargı önüne çıkarır" dedi.