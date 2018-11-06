Haberler Web TV Dua Lipa, halay çekti; sosyal medyada olay oldu

Dua Lipa, halay çekti; sosyal medyada olay oldu

06 Kasım 2018, Salı

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, halay çektiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Dua Lipa'nın bir takipçisi paylaşıma, "Bu kız kesin Sivaslı" yorumunu yaptı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları