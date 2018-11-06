Dua Lipa, halay çekti; sosyal medyada olay oldu 06 Kasım 2018, Salı

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, halay çektiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Dua Lipa'nın bir takipçisi paylaşıma, "Bu kız kesin Sivaslı" yorumunu yaptı.