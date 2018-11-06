Dua Lipa, halay çekti; sosyal medyada olay oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, halay çektiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Dua Lipa'nın bir takipçisi paylaşıma, "Bu kız kesin Sivaslı" yorumunu yaptı.
Dua Lipa, halay çekti; sosyal medyada olay oldu06 Kasım 2018, Salı
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