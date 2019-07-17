ABD Başkanı Donald Trump, "İçinde bulunduğu çok zor bir durum ve biz de ABD olarak zor bir durumda kaldık ancak şunu ifade edeyim; ABD, Rusya'dan füze sistemi satın aldığı için NATO müttefiki Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmayacak. Çok zor bir durum fakat üzerinde çalışıyoruz. Neler olacağını göreceğiz fakat bu gerçekten adil değil.'' şeklinde açıklamada bulundu. Trump'ın Türkiye açıklamarının ardından ''Bu işin içinden nasıl çıkılacak?'' sorusu gündeme geldi. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün canlı yayında Trump'ın Türkiye açıklamalarını değerlendirdi. İşte Murat Akgün'ün konuyla ilgili çarpıcı açıklamaları...
Donald Trump'ın Türkiye çıkmazı! Bu işin içinden nasıl çıkılacak? Murat Akgün yorumladı17.07.2019 11:48
- Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 17 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı
- Dolar son dakika! 17 Temmuz euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte güncel döviz kurları (Video)
- Donald Trump'ın Türkiye çıkmazı! Bu işin içinden nasıl çıkılacak? Murat Akgün yorumladı
- Şişli'de Minibüs şoförü “üstüme çıktın” diyen taksiciye saldırıp darp etti! O anlar kamerada
- Mavi Balina'da ürküten rakam Meclis'te paylaşıldı! Mavi Balina 150 çocuğun ölüm nedeni olabilir
- İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 12 kişi hakkında gözaltı kararı
- Adana'da polis, pazar tezgahlarında uyuşturucu aradı
- Son dakika: Jean Michael Seri Galatasaray için yarın İstanbul'a geliyor!
- Aydos Ormanı'nda vahşi kadın cinayeti! Satırla boynuna defalarca vurarak öldürdü
- S-400'leri taşıyan 14. uçak da Mürted'e indi (Video)
- Oruç Reis Akdeniz yolcusu (Video)
- Arjantinli savunma oyuncusu Gaston Campi, Trabzon'a geldi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.