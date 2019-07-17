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Donald Trump'ın Türkiye çıkmazı! Bu işin içinden nasıl çıkılacak? Murat Akgün yorumladı

17.07.2019 11:48

ABD Başkanı Donald Trump, "İçinde bulunduğu çok zor bir durum ve biz de ABD olarak zor bir durumda kaldık ancak şunu ifade edeyim; ABD, Rusya'dan füze sistemi satın aldığı için NATO müttefiki Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmayacak. Çok zor bir durum fakat üzerinde çalışıyoruz. Neler olacağını göreceğiz fakat bu gerçekten adil değil.'' şeklinde açıklamada bulundu. Trump'ın Türkiye açıklamarının ardından ''Bu işin içinden nasıl çıkılacak?'' sorusu gündeme geldi. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün canlı yayında Trump'ın Türkiye açıklamalarını değerlendirdi. İşte Murat Akgün'ün konuyla ilgili çarpıcı açıklamaları...


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