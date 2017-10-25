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Donald Trump'a Rus bayraklı protesto

25 Ekim 2017, Çarşamba
ABD Kongre Binası içinde bir protestocu, Başkan Donald Trump'ın yüzüne Rus bayrağı atarak, "Trump vatan hainidir" diye bağırdı. Protestoyu yapan kişi daha sonra gözaltına alındı.
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