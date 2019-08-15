Haberler Web TV Domatesten sonra ucuzladı diye biberleri de çöpe attılar

Domatesten sonra ucuzladı diye biberleri de çöpe attılar

15.08.2019 19:06

İstanbul Bayrampaşa hakinde fiyatı ucuzladı diye çöpe atılan kasa kasa domateslerin ardından şimdi de bazı pazarcıların biberleri çöpe döktükleri ortaya çıktı. A Haber’e katılan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu sert tepki gösterdi.


İstanbul Bayrampaşa halinde çekilen görüntülerde, tarladan alınmış, nakliyesi ödenmiş ama istenen fiyat karşılanmayınca çöpe dökülen domatesler var.

Havaların ısınmasıyla birlikte ürünler artarken, fiyatlar dibe çakıldı. Pazarcılar, halka ucuza satmak yerine düzeni bozmamak adına domatesleri çöpe dökmeyi tercih ediyorlar.

DOMATESİN ARDINDAN BİBER

Domateslerin çöpe dökülmesinin ardından kasa kasa biberlerin de çöpe döküldüğü görüntüler ortaya çıktı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları