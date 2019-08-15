Domatesten sonra ucuzladı diye biberleri de çöpe attılar 15.08.2019 19:06

İstanbul Bayrampaşa hakinde fiyatı ucuzladı diye çöpe atılan kasa kasa domateslerin ardından şimdi de bazı pazarcıların biberleri çöpe döktükleri ortaya çıktı. A Haber’e katılan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu sert tepki gösterdi.

İstanbul Bayrampaşa halinde çekilen görüntülerde, tarladan alınmış, nakliyesi ödenmiş ama istenen fiyat karşılanmayınca çöpe dökülen domatesler var.

Havaların ısınmasıyla birlikte ürünler artarken, fiyatlar dibe çakıldı. Pazarcılar, halka ucuza satmak yerine düzeni bozmamak adına domatesleri çöpe dökmeyi tercih ediyorlar.

DOMATESİN ARDINDAN BİBER

Domateslerin çöpe dökülmesinin ardından kasa kasa biberlerin de çöpe döküldüğü görüntüler ortaya çıktı.