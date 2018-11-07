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Dolmabahçe Meydanı’nda intihar girişimi...Ekipleri harekete geçiren şahıs tanıdık çıktı

07 Kasım 2018, Çarşamba

Dolmahahçe Meydanı’nda bulunan mobese direğine çıkan simitçi İbrahim 16'ıncı kez ekipleri harekete geçirdi. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından İbrahim A. direkten indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.


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