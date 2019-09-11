Dolarda faiz kararı öncesi hareketlilik! 11 Eylül euro ve dolar kuru ne kadar oldu? (Video) 11.09.2019 10:32

Dolar son dakika... Geçtiğimiz hafta kapanışında 5.71 seviyesinde işlem gören dolar/TL, pazartesi günü ABD Hazine Bakanı Mnuchin'i S-400 açıklamalarının ardından 5.73'lı seviyeleri test etmişti. Piyasalar Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 11 Eylül güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dolar, yatırımcıların temkinli de olsa riskli varlıklara yönelmesinden destek bularak değerini korurken, yen değer kaybetti. Ancak kurlar başlıca merkez bankalarının toplantıları öncesinde dar aralıkta işlem gördü. Yatırımcıların dikkati Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Perşembe günkü toplantısına çevrildi. ECB'nin bu toplantıda faizleri düşürmesi bekleniyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 11 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,7719

Satış: 5,7771

EURO

Alış: 6,3816

Satış: 6,3859

Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz'da yaptığı yüklü faiz indiriminin ardından, enflasyonun Eylül ve Ekim aylarında tek haneli seviyelere gerileyeceği beklentisinin de desteğiyle 12 Eylül'de yapılacak PPK toplantısında da 250 baz puan indirim yapması bekleniyor.

Dolar/TL saat 08.20 itibarıyla 5.7710/5.7756'ten işlem görüyor, kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Reuters'ın 23 kurumun katılımıyla yaptığı ankette oluşan medyana göre halihazırda %19.75 seviyesinde olan politika faizinin Eylül'de %17.25 seviyesine çekilmesi, yılsonunda ise %16 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Eylül ayı toplantısına ilişkin beklentiler 175-450 baz puan indirim aralığında şekillenirken, yılsonu için politika faizi beklentileri %12-17 aralığında bulunuyor.