Dolarda düşüş sürüyor! 15 Kasım 2018 dolar euro bugün ne kadar, kaç TL? 15 Kasım 2018, Perşembe

Dolar fiyatları ve euro fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Atılan adımlar neticesinde 7,20'lerden geriye dönen dolar, geçtiğimiz haftalarda 5,32'ye kadar gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesini görmüştü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından dolar fiyatları ve euro fiyatları en çok aranan konulardan olmuştu. Peki 15 Kasım 2018 dolar duru ne kadar? İşte dolar ve euro kurunda son durum... .