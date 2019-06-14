Dolar son dakika! 14 Haziran Euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları (Video)

Dolarda son dakika... Dolar kuru dün önce 5.81 civarında seyretmiş daha sonra yukarı yönlü hareket eetmişti. Günü 5.87 liradan tamamlayan dolar/TL, haftanın son işlem gününe 5.88 liradan başladı. Yurt içi piyasalar cari açık verisine odaklandı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 14 Haziran güncel döviz kurları...
Dolar kuru bugün ne kadar? Yatırımcıların dikkati ticaret ve küresel büyümeye yönelik artan endişeler ışığında olası faiz indirimi için Fed'in gelecek haftaki toplantısına çevirilirken, dolar temkinli seyrediyor ve haftayı artıda bitirmeye hazırlanıyor. Dolar endeksi büyük ölçüde değişim göstermeyerek 97.029'da bulunuyor ve bu hafta yüzde 0.5 kazanım kaydetmeye hazırlanıyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 14 Haziran güncel döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
DOLAR
Alış: 5,8752
Satış: 5,8786
EURO
Alış: 6,6280
Satış: 6,6328
Küresel piyasalar, Umman Körfezi'nde petrol tankerlerindeki patlamaların petrol fiyatlarını yükseltmesi ile karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak nisan ayı cari işlemler açığı takip edilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.