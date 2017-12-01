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Doğan Medya Sarraf kumpasının sesi oldu

01 Aralık 2017, Cuma
Türkiye'nin gelişmesini istemeyen dış çeteler soluğu yerli işbirlikçileri Doğan medyada aldı. Algı operasyonlarıyla başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye'yi uluslararası arenada karalamaya çalışan Doğan medya, bulduğu her fırsatta Türkiye düşmanlarının safında yer aldı.
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