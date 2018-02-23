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Diyarbakır'da tüyleri diken diken eden yemin töreni

22 Şubat 2018, Perşembe
Diyarbakır’da görevli Özel Harekat Polislerimizden, Afrin Operasyonu’na katılmadan önce tüyleri diken diken eden yemin töreni kameralara böyle yansıdı
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