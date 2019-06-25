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Diyarbakır'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

25.06.2019 19:48

Diyarbakır'da, borç- alacak nedeniyle husumetli iki grup arasında, iş merkezinde silahlı kavga çıktı. Tabancayla vurulan Sedat Aydın (38) yaşamını yitirirken, Gündüz Taş (40) ise yaralandı.


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