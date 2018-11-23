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Diyarbakır'da şehir magandaları dehşet saçtı: 2 yaralı

22 Kasım 2018, Perşembe

Diyarbakır’da, seyir halindeki bir araçtan çevreye rastgele ateş açılması sonucu yoldan geçen iki kişi yaralandı.


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