Diyarbakır'da şehir magandaları dehşet saçtı: 2 yaralı

Diyarbakır’da, seyir halindeki bir araçtan çevreye rastgele ateş açılması sonucu yoldan geçen iki kişi yaralandı.
Diyarbakır'da şehir magandaları dehşet saçtı: 2 yaralı22 Kasım 2018, Perşembe
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