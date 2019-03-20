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Diyarbakır’da PKK'lı teröristlerin inlerine girildi

20.03.2019 11:17

Diyarbakır'da terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 2 sığınağın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi. Operasyonlarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.


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