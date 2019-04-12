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Diyarbakır'da AK Parti ilçe başkanlığı binasına ateş açıldı

12.04.2019 17:50

Diyarbakır'da, AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binaya kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, saldırganlar kaçtı.


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