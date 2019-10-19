Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 158 kilo esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı yapılan istihbari çalışmanın ardından Lice ilçesine bağlı kırsal Tepe Mahallesi yakınlarındaki bir bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan arama tarama faaliyetlerinde kayalık ve çalılık alana gizlenmiş, satışa hazır halde 8 çuval içerisinde 158 kilo esrar ele geçirildi.
Diyarbakır Lice'de uyuşturucu operasyonu! 158 kilo esrar ele geçirildi19.10.2019 13:41
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- Diyarbakır Lice'de uyuşturucu operasyonu! 158 kilo esrar ele geçirildi
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