Diriliş Osman'ın yapımcısından dev prodüksiyonlu film! İşte ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nın hikayesi ve ilk görüntüler... 19.09.2019 12:31

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde yayın hayatına devam edecek olan Diriliş Osman'ın başlayacağı tarihe kısa bir süre kaldı. Yeni sezona Atv ekranlarında devam edecek olan Diriliş Osman'ın yapımcı Mehmet Bozdağ, Diriliş Ertuğrul'daki başarısını Osman'da da sürdürmeyi hedefliyor. Diriliş serisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ'ın dev oyuncu kadrolu ve kusursuz prodüksiyonlu Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı adlı yeni filmi de en az Diriliş Osman kadar merakla bekleniyor. İşte Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosu ve Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin hikayesi...

Diriliş serisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ'ın efsane filmi Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı hakkında detaylar ortaya çıktı. Bozdağ'ın son filmi 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nın sahneleri heyecan yaratıyor. Filmde; göğsümüzü kabartan Fatih'in Akıncıları'nın hikayesi anlatılıyor....

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİNİN HİKAYESİ

Diriliş Ertuğrul dizisiyle büyük bir başarı yakalayan ve yeni sezonda atv'de yayınlanacak olan Diriliş Osman ile aynı başarıyı sürdürmeyi hedefleyen yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'ın, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı adlı yeni filmi merakla bekleniyor. Proje tasarımı ve senaryosu da Bozdağ'a ait olan film; İstanbul'un Fethi'nin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini, Sultan'a ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri Akıncıların hikayesini anlatıyor.

Filmde, dünyanın gördüğü en barbar krallardan ve tarihe Boşnak katliamını başlatan Sırp Kralı olarak geçen Lazar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa'yla ittifaka girince, Fatih'in Akıncıları Lazar'ın planlarını bozmak için harekete geçiyor. Büyük bir emek harcanarak çekilen filmin 2020'de vizyona gireceği konuşuluyor....

Film, Türkiye ile aynı zamanda uluslararası bir dağıtım ve tanıtım kampanyası ile Avrupa, Latin Amerika, ABD, Orta Doğu ve Asya'da da vizyona girecek.

Diriliş Osman ne zaman başlıyor? ATV'nin yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyecek dizisi Diriliş Osman yayın tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. Diriliş Osman ne zaman başlıyor sorusuna dizi severler yanıt arıyor. TRT 1'de yayınlanan ve yıllardır reytingleri alt üst eden Diriliş Ertuğrul hikayesinin devamı olacak Diriliş Osman dizisi, oyuncu kadrosuyla izleyicileri şimdiden sabırsızlandırıyor. Burak Özçivit'in başrolde yer alacağı dizinin kadrosuyla da ilgili her geçen gün yeni haberler geliyor. Diriliş Osman ne zaman başlıyor?

CAN YAMAN DİRİLİŞ OSMAN'A MI KATILIYOR?

Erkenci Kuş dizisinin final yapmasının ardından Can Yaman'ın da Diriliş Osman kadrosuna katıldığı konuşuluyor.

Ancak dizinin yapımcı firmasından konuya dair bir açıklama yapılmadı.