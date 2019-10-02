Diriliş Ertuğrul'un devamı Diriliş Osman ne zaman başlayacak? 2019 Diriliş Osman fragmanı yayınlandı mı? (Video) 02.10.2019 15:52

Diriliş Osman için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Diriliş Ertuğrul hayranları, yeni sezona Diriliş Osman olarak devam edecek dizinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu nedenle internet üzerinde 'Diriliş Osman ne zaman başlayacak' soruları sıklıkla araştırılıyor. Peki, Diriliş Osman fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul'un devamı Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak Diriliş Osman adıyla ekranlara gelecek dizinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Birçok dizinin yeni sezona başlamsı ve ekim ayına girmemiz ile birlikte, dizinin hayranları konu ile ilgili araştırmaları sürdürüyor. Öte yandan Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partnerinin kimin olacağı sorusu yanıt buldu. Peki, Diriliş Osman fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul'un devamı Diriliş Osman ne zaman başlayacak?

Yeni sezona atv ekranlarında devam edecek Diriliş Osman'ın yeni sezon tarihi merakla bekleniyor. Dizinin yeni sezonuna dair tüm detaylar için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

DİRİLİŞ OSMAN FRAGMANI YAYINLANDI MI?

5 sezon TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un devamı Diriliş Osman yeni sezon itibarıyla atv'de seyirci karşısına çıkacak. Diriliş Osman'ın fragmanı heyecanla bekleniyor. Ancak, yayıncı kuruluş tarafından dizinin yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çekimleri süren Diriliş Osman'ın ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Ancak dizinin tanıtımı henüz yayınlanmadığı için ne zaman başlayacağı da belli olmadı. Diriliş Osman'ın 2019 Ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

BURAK ÖZÇİVİT'İN YANINA SÜRPRİZ İSİM: ÖZGE TÖRER

Diriliş Osman'ın başrolünü oynayacak Burak Özçivit'in partnerinin kimin olacağı merak konusu oldu. Daha önce Malhun Hatun'u Aslıhan Karalar'ın canlandıracağı konuşulmuştu. Dizide Malhun Hatun karakterine hayat verecek kadın başrol oyuncusu için birçok isim düşünülmüş ancak kriterlere uymadığı için anlaşma sağlanamamıştı. Şimdi ise Özge Törer'in ismi konuşuluyor. Ancak, Özge Törer'in Burak Özçivit'in partneri olup olmayacağı henüz belli değil. Resmi açıklama geldiğinde Malhun Hatun'u kimin canlandıracağı netlik kazanacak.

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Özge Törer 20'li yaşların başında olan yetenekli bir üniversite öğrencisidir. 2017 2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazanan Özge Törer şuanda üniversite 3. sınıf öğrencisidir. Aynı zamanda yüzmeyi ve ata binmeyi çok sevmektedir.