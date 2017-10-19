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Diplamatik kaynaklar: Vize kararını Büyükelçi tek başına aldı

18 Ekim 2017, Çarşamba
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Dulqarnein Dulqarnein

tabiki abd bu kararin arkasinda durmaliydi, yoksa ne kadar zayif olduklarini tüm dünyanin önünde acikca görülecekti, bu sunu ispatladi (bi sefer daha) abd icerde hala dengeleri saglayamadi, trump cok zayif... bir elci bile kendi ülkesini rezil edebiliyor ve köseye kitliyor günlerce, DÜNYAYA rezil oldular.

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cevapla 18.10.2017 16:56
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