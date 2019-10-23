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Devlet görevlisinin ev teklifini reddeden yaşlı kadından duygulandıran sözler

23.10.2019 12:52

Ekonomik olarak kötü durumda olan yaşlı bir kadının devlet görevlisinin kendisine yaptığı ev teklifine verdiği cevap sosyal medyanın gündemine oturdu. Yoksulluk maaşı dahi istemeyen yaşlı kadının gösterdiği gerekçe ise duygulandırdı.


Ekonomik durumu kötü olan yaşlı bir kadının devlet görevlisinin kendisine yaptığı ev teklifine verdiği tepki bir anda Twitter'ın gündemine oturdu.

Yaşlı kadın "Geçen sene sana ev yapmak istedik, sen istemedin. Niye istemedin? " sorusuna "İstemedim. Hükümetin hakkını üstüme geçirmeyeceğim. Yarın ölürken ölemem ben hesabı zor olur." cevabını vermesi izleyenleri duygulandırdı.

Durumunun iyi olmadığı ortada olan yaşlı kadına yetkililer yoksulluk maaşı da bağlamak istedi. Ancak yaşlı kadın "Elim sağ, elim sağ benim ihtiyacım yok" diyerek bu maaşı da geri çevirdi. Yaşlı kadın "devletin bir şeyini istemiyorum. Ben bir boğazıma bakarım. Olmayan komşulara alın" dedi.

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