Dev timsah 10 yaşındaki çocuğu tek lokmada yuttu! (Video) 15.08.2019 16:27

Güney Asya ülkesi Filipinler'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 10 yaşındaki bir çocuk, timsaha yem oldu. Çocuğun parçalarına ise saatler sonra ulaşıldı. İşte kan donduran o olay.

Filipinler'in Balabac kentinde 10 yaşındaki bir çocuk, tuzlu su timsahına yem oldu. Çocuğu gözlerinin önünde tuzlu su timsahı tarafından yenen baba saatler boyunca oğlunun bedeninden geriye kalan parçaları aradı.

Gece boyu oğluna dair kalıntılar arayan baba sabahın ilk saatlerinde oğlunun kafasını ve bacak parçalarını buldu. Filipinler polisi olaya dair geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay anında 10 yaşındaki çocuğun iki kardeşiyle beraber küçük ahşap bir botta olduğu ve tuzlu su timsahının bota saldırarak 10 yaşındaki çocuğu yediği bildirildi. Timsaha yem olan 10 yaşındaki çocuğun kardeşleri ise botun arka tarafında olduğu için saldırıdan kurtulmayı başardı.

Filipinler'de hızlı nüfus artışı ve kentleşme sebebiyle çok sayıda kişi vahşi yaşam alanlarının sınırlarında hayat kurmaya başlıyor. Dünyanın en büyük sürüngenlerinden biri olarak bilinen tuzlu su timsahı 6 metre uzunluğa ulaşabiliyor.

Filipinler'de daha önceki yıllarda da tuzlu su timsahının insanlara saldırdığı ve yediği vakalara da rastlanmıştı.

DEV PİTON 2 METRELİK TİMSAHI YUTAMAYINCA...

Vahşi doğada sayısız yırtıcı hayvan karşılaşmaları yaşandı. Ama en dehşet veren görüntüler piton ile dev timsah arasında geçen o anlardı. Dev piton avını öyle bir yöntemle alt edip yuttu ki görenler dehşete kapıldı. Dev timsahı midesine indiren pitonun hesap edemediği şey ona pahalıya mal oldu. İşte o anlar...