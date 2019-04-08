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Detaylar ortaya çıktı! İşte CHP'nin Büyükçekmece'deki organize sandık vurgunu!

08.04.2019 13:17


31 Mart yerel seçimleri sonrası sandıkların açılmasıyla birlikte CHP'nin organize usulsüzlükleri de bir bir ortaya çıktı. İstanbul'un birçok ilçesinde sözde "kaydırma" ve "hata" adı altında binlerce seçmenin oyunu kendi adaylarına yazan CHP, Büyükçekmece'de de seçimlerden önce örgütlenip sandığa hile karıştırmış.

AK Parti'nin seçimlin iptali için başvurduğu Büyükçekmece'de, 21 bin seçmenin usulsüz olarak taşındığı, yasak olmasına rağmen Büyükçekmece'ye çevre ilçelerden memurlara görev verildiği ve nüfus müdürlüklerinde organize usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi.

İşte 31 Mart seçimlerinde Büyükçekmece'de yaşanan usulsüzlükler...
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