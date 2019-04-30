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Denizli'de pes dedirten olay! Damat kayınpederiyle evlendi

30.04.2019 17:31

Akıllara durgunluk veren olayın adresi Denizli... Zekeriya Karataş ve Gülşah Yılmaz çifti hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Çift dün kıyılan nikahlar hayatlarını birleştirdi. Daha doğrusu öyle sandılar. Damat Zekeriya Karataş, evlilik cüzdanına baktığında Gülşah Yılmaz ile değil, kayınpederi Muzaffer Yılmaz ile evlendiğini fark etti. İşte şaşırtan olayın ayrıntıları.


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