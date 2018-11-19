Denizli'de eğitim uçağı düştü: Pilot ve öğrencisi aranıyor

Denizli Valisi Hasan Karahan, Merkezefendi ilçesi Başkarcı bölgesinde bir uçağın düştüğünü, bölgeye AFAD ve 112 ekiplerinin yönledirildiğini bildirdi. Uçakta biri öğretmen pilot, diğeri öğrenci pilot, iki kişi bulunuyordu.
Denizli'de eğitim uçağı düştü: Pilot ve öğrencisi aranıyor19 Kasım 2018, Pazartesi
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