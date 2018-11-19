Haberler Web TV Denizli'de eğitim uçağı düştü: Pilot ve öğrencisi aranıyor

Denizli'de eğitim uçağı düştü: Pilot ve öğrencisi aranıyor

19 Kasım 2018, Pazartesi

Denizli Valisi Hasan Karahan, Merkezefendi ilçesi Başkarcı bölgesinde bir uçağın düştüğünü, bölgeye AFAD ve 112 ekiplerinin yönledirildiğini bildirdi. Uçakta biri öğretmen pilot, diğeri öğrenci pilot, iki kişi bulunuyordu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları