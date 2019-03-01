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Deniz Seki ile Hüsnü Şenlendirici barıştı mı? Aleyna Tilki barıştırdı iddiası

01.03.2019 10:27

Deniz Seki ile Hüsnü Şenlendirici, büyük bir aşk yaşadıktan sonra yollarını ayırmıştı. Geçtiğimiz gün Deniz Seki'nin Hüsnü Şenlendirici'ye yazdığı 'Adaletsiz Seçim' şarkısını yorumlayan Aleyna Tilki'nin, Deniz ve Hüsnü'yü barıştırdığı iddia edildi. Deniz Seki, Aleyna Tilki'nin yorumladığı şarkıyı Instagram hesabından, 'Dünyalar güzeli starım benim. Yıllardır küs olduğum şarkıyla barıştırdın, sesine sağlık.' notuyla paylaştı.


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