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Deniz Kurdu 2019 Tatbikatı'nın Akdeniz etabı başladı

13.05.2019 11:18


Deniz Kurdu 2019 Tatbikatı'nın Akdeniz etabı katılanfırkateynler, hücum botlar, denizaltılar, yardımcı sınıf gemiler, mayın gemileri, karakol gemileriAksaz Limanı'ndan sabah erken saatlerinde hareket etmesiyle başladı.

Doğu Akdeniz'de icra edilecek kara bombardımanı atışları ile şimşek adı verilen yüksek süratli insansız hava ve albatros adı verilen su üstü hedeflerine hava savunma ve su üstü atışları gerçekleştirilecek.

Tatbikatta yerli ve milli silah sistemleri ile yüksek süratlı su üstü ve hava dronlarına atışlar, gemiden karaya çok namlulu roketatar atışları, vurucu insansız hava aracı atışları, silahlı insansız hava aracıatışları, UMTAS ve L-UMTAS güdümlü mermi atışları, denizaltı savunma harbi roketi atışları, deniz topçusu ile uçakların birbiriyle koordineli atışlar yapılacak.

Tatbikatta ayrıca temel deniz harp nevilerine yönelik su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, elektronik harp, denizde denetim harekatı ve denizaltından personel kurtarma eğitimleri icra edilecek.

Tatbikatın Akdeniz etabını, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, TCG Gelibolu Fırkateyninden takip ediyor.
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