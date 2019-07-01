Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan şaşırtan hamle! Çocuklarını da alıp gitti (Video) 01.07.2019 17:53

İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in 3 yıllık boşanma süreci geçtiğimiz Mart ayında sonuçlandı. Davanın sonuçlanmasının üzerinden 3 ay geçer geçmez kendisinden 8 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener hakkında, istenmeyen gelin iddiaları ortaya atıldı. Hatta bir iddiaya göre İbrahim Kutluay, Cenk Küpeli'nin basketbol yorumcusu babası Avni Küpeli ile nikahtan önce iletişime geçti ve aileyi uyardı. Her şeye rağmen evlenen çiçeği burnunda çift, şu sıralar evlerinde balayındalar. İbrahim Kutluay ise çocuklarını da alıp Bodrum'a tatile gitti.