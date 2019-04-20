Demet Özdemir bir dönem 'Efes Kızı'ydı! İşte o görüntüler

Erkenci Kuş dizisinin güzel oyuncusu Demet Özdemir bir dönem 'Efes Kızı'ydı. Demet Özdemir güzelliğinin yanı sıra yetenekli biri olarak olduğu için lise yıllarında daha çok dansa yönelmiştir. Türkiye’de dans açısından önemli bir yere sahip olan Efes Klubünün Efes Kızları adlı dans gruplarına katılmıştır. Efes’te uzun süre dansçılık yapmıştır. İşte Demet Özdemir'in ''Efes Kızı'' olduğu dönemden dans görüntüleri...
Demet Özdemir bir dönem 'Efes Kızı'ydı! İşte o görüntüler20.04.2019 13:59
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