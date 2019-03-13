İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın naaşı, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Çika'nın naaşı, yarın öğleyin Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çeşme'de toprağa verilecek.
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın naaşı teslim alındı!13.03.2019 16:29
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