Sıla, Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Yaşanan bu olaydan kısa bir süre sonra ünlü şef Hazer Amani ile aynı aracın içinde samimi bir şekilde görüntülenmiş ve ikili bu görüntüler hakkında "Bu bir aşk değil, iş görüşmesi." şeklinde açıklamada bulunmuştu. Bir kanalda yayınlanan magazin programında ise ikili hakkında şok eden bir iddia ortaya atıldı. İddialar; Hazer Amani, eşi Deniz Mumcuoğlu'ndan boşandı ve Sıla'nın evine yerleşti yönünde. Hazer Amani kimdir? İşte detaylar...
Dedikodu kazanı çalkalanıyor: Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın yanına taşındı!26.03.2019 11:34
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