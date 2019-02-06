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Dar gelirliye elektrik desteği 15 Şubat’ta başlıyor

06 Şubat 2019, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimlerini devletin karşılayacağına yönelik müjdesi, 15 Şubat'ta uygulamaya geçiyor.


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