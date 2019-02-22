'Dağların Erleri' böyle görüntülendi 22.02.2019 15:08

TSK'ya bağlı "Dağların Erleri" olarak nitelendirilen komando birlikleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarını zorlu arazi koşulları ile çetin kışa rağmen aralıksız sürdürüyor.