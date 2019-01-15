Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 80 bin Mehmetçik Münbiç için hazır 15 Ocak 2019, Salı

Münbiç'i teröristlerden temizlemek için başlatılacak olan olası askeri hareket için Türk Silahlı Kuvvetleri sevkıyatlarını sürdürüyor. Sınır hattına sevk edilen Mehmetçik sayısı 80 bini buldu. Bu rakam cumhuriyet tarihinde gerçekleştirilecek olan askeri hareket için en büyük asker sayısı... Kıbrıs Barış Harekatının iki misli asker sayısına ulaşılan olası Münbiç harekatındaki son gelişmeler neler? Büyük operasyon başlıyor mu? Tüm detaylar haberimizde...