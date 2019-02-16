Cumhurbaşkanlığı'nın desteğiyle sığınmacılarla hazırlanan tasarımlar Londra’da sunulacak 16.02.2019 21:52

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın desteğiyle modacı Zeynep Kartal’ın Suriyeli sığınmacı kadınlarla hazırladığı tasarımlar Londra’da sunulacak. Modacı Zeynep Kartal’ın, Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacı kadınlarla beraber yaptığı tasarımlar, Londra Moda Haftası çerçevesinde düzenlenen özel bir etkinlikte, 16 Şubat 2019’da Londra saati ile 20.00’de Londra Presentation Studio’da tanıtılacak.