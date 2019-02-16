Haberler Web TV Cumhurbaşkanlığı'nın desteğiyle sığınmacılarla hazırlanan tasarımlar Londra’da sunulacak

Cumhurbaşkanlığı'nın desteğiyle sığınmacılarla hazırlanan tasarımlar Londra’da sunulacak

16.02.2019 21:52

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın desteğiyle modacı Zeynep Kartal’ın Suriyeli sığınmacı kadınlarla hazırladığı tasarımlar Londra’da sunulacak. Modacı Zeynep Kartal’ın, Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacı kadınlarla beraber yaptığı tasarımlar, Londra Moda Haftası çerçevesinde düzenlenen özel bir etkinlikte, 16 Şubat 2019’da Londra saati ile 20.00’de Londra Presentation Studio’da tanıtılacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları