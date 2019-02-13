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Cumhurbaşkanlığı'ndan Soçi açıklaması

13.02.2019 17:42

Cumhurbaşkanlığı, Rusya'da yapılacak Suriye konulu üçlü zirveye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Soçi Zirvesi'nde Suriye ihtilafına çözüm bulunması için yürütülen çalışmalar gözden geçirilecek" ifadeleri kullanıldı.


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