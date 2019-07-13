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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 15 Temmuz etkinliğine davet

13.07.2019 22:19

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılında Atatürk Havalimanı'nda yapılacak anma etkinliğine katılım için çağrı yaptı.


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