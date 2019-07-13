Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 15 Temmuz etkinliğine davet

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılında Atatürk Havalimanı'nda yapılacak anma etkinliğine katılım için çağrı yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 15 Temmuz etkinliğine davet13.07.2019 22:19
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