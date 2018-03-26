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Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da vatandaşlara hitap etti

25 Mart 2018, Pazar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Giresun'da vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da AK Parti'nin il kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi.
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