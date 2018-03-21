Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşamada bir şairin Zeytin Dalı Harekatı için bir şairin yazdığı şiiri okudu. İşte tüyleri diken diken eden duygu yüklü o Afrin şiiri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüyleri diken diken eden Afrin şiiri!20 Mart 2018, Salı
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