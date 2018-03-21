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Erdoğan'dan tüyleri diken diken eden şiiri!

20 Mart 2018, Salı

ve Genel Başkanı Recep Tayyip  Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşamada bir şairin Zeytin Dalı Harekatı için bir şairin yazdığı şiiri okudu. İşte tüyleri diken diken eden duygu yüklü o şiiri...

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