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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli haber

14 Mart 2018, Çarşamba

Külliye'de hekimlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. Erdoğan, "Bu yıl içinde Kayseri, Ankara, Manisa, Eskişehir ve Elazığ şehir hastanelerini hizmete alıyoruz. Önümüzdeki yıl da 7 şehir hastanesini hizmete açacağız" dedi.

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